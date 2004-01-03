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Производитель: Sandoz

ООО "Сандоз Украина"
04073, Киев, проспект Степана Бандеры, 28-а (литера Г)
+380444952866
+380444952866
www.sandoz.ua
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Найдено: 18 препаратов
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 241 аптеке
от 163,86 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 291 аптеке
от 198,70 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz
В 224 аптеках
от 304,85 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Sandoz
В 136 аптеках
от 194,68 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Sandoz
В 800 аптеках
от 271,39 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6 Sandoz
В 272 аптеках
от 517,60 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Сандоз® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Амлодипин Сандоз® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
от 24,68 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Сандоз® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Sandoz
Амлодипин Сандоз® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1041 аптеке
от 48,35 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1; Sandoz
Амоксиклав® Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Sandoz
В 123 аптеках
от 233,56 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® 2s порошок для оральной суспензии, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1; Sandoz
Амоксиклав® 2s Порошок для оральной суспензии, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1 Sandoz
В 371 аптеке
от 210,98 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг + 125 мг, блистер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz
В 535 аптеках
от 169,55 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz
В 979 аптеках
от 169,95 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, блистер, № 20; Novartis
Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, блистер, № 20 Novartis
В 1 аптеке
от 202,63 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 10; Novartis
Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 10 Novartis
В 19 аптеках
от 206,00 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14; Novartis
Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Novartis
В 72 аптеках
от 292,71 грн
Цены в аптеках
Ацик® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Sandoz
Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz
В 1144 аптеках
от 74,30 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1 Sandoz
В 151 аптеке
от 185,84 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® 100 порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1030 аптеках
от 196,63 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Киев, проспект Степана Бандеры, 28-а (литера Г)
+380444952866
+380444952866
www.sandoz.ua
Найдено: 18 препаратов
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 241 аптеке
от 163,86 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 291 аптеке
от 198,70 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz
В 224 аптеках
от 304,85 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Sandoz
В 136 аптеках
от 194,68 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Sandoz
В 800 аптеках
от 271,39 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6 Sandoz
В 272 аптеках
от 517,60 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Сандоз® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Амлодипин Сандоз® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
от 24,68 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Сандоз® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Sandoz
Амлодипин Сандоз® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1041 аптеке
от 48,35 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1; Sandoz
Амоксиклав® Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Sandoz
В 123 аптеках
от 233,56 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® 2s порошок для оральной суспензии, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1; Sandoz
Амоксиклав® 2s Порошок для оральной суспензии, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1 Sandoz
В 371 аптеке
от 210,98 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг + 125 мг, блистер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz
В 535 аптеках
от 169,55 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz
В 979 аптеках
от 169,95 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, блистер, № 20; Novartis
Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, блистер, № 20 Novartis
В 1 аптеке
от 202,63 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 10; Novartis
Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 10 Novartis
В 19 аптеках
от 206,00 грн
Цены в аптеках
Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14; Novartis
Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Novartis
В 72 аптеках
от 292,71 грн
Цены в аптеках
Ацик® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Sandoz
Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz
В 1144 аптеках
от 74,30 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1 Sandoz
В 151 аптеке
от 185,84 грн
Цены в аптеках
АЦЦ® 100 порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1030 аптеках
от 196,63 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 9
Стандартизація фармацевтичної продукції