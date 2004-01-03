Список производителейSSandoz Производитель: Sandoz ООО "Сандоз Украина" 04073, Киев, проспект Степана Бандеры, 28-а (литера Г) +380444952866 +380444952866 www.sandoz.ua Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz В 241 аптеке от 163,86 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz В 291 аптеке от 198,70 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz В 224 аптеках от 304,85 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Sandoz В 136 аптеках от 194,68 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Sandoz В 800 аптеках от 271,39 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6 Sandoz В 272 аптеках от 517,60 грн Цены в аптеках Амлодипин Сандоз® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz В 1018 аптеках от 24,68 грн Цены в аптеках Амлодипин Сандоз® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz В 1041 аптеке от 48,35 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Sandoz В 123 аптеках от 233,56 грн Цены в аптеках Амоксиклав® 2s Порошок для оральной суспензии, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1 Sandoz В 371 аптеке от 210,98 грн Цены в аптеках Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz В 535 аптеках от 169,55 грн Цены в аптеках Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz В 979 аптеках от 169,95 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, блистер, № 20 Novartis В 1 аптеке от 202,63 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 10 Novartis В 19 аптеках от 206,00 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Novartis В 72 аптеках от 292,71 грн Цены в аптеках Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz В 1144 аптеках от 74,30 грн Цены в аптеках АЦЦ® Раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1 Sandoz В 151 аптеке от 185,84 грн Цены в аптеках АЦЦ® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz В 1030 аптеках от 196,63 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 9 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04073, Киев, проспект Степана Бандеры, 28-а (литера Г) +380444952866 +380444952866 www.sandoz.ua Найдено: 18 препаратов Плитка Список Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz В 241 аптеке от 163,86 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz В 291 аптеке от 198,70 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz В 224 аптеках от 304,85 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Sandoz В 136 аптеках от 194,68 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Sandoz В 800 аптеках от 271,39 грн Цены в аптеках Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6 Sandoz В 272 аптеках от 517,60 грн Цены в аптеках Амлодипин Сандоз® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz В 1018 аптеках от 24,68 грн Цены в аптеках Амлодипин Сандоз® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz В 1041 аптеке от 48,35 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Sandoz В 123 аптеках от 233,56 грн Цены в аптеках Амоксиклав® 2s Порошок для оральной суспензии, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1 Sandoz В 371 аптеке от 210,98 грн Цены в аптеках Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz В 535 аптеках от 169,55 грн Цены в аптеках Амоксиклав® 2x Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Sandoz В 979 аптеках от 169,95 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, блистер, № 20 Novartis В 1 аптеке от 202,63 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 10 Novartis В 19 аптеках от 206,00 грн Цены в аптеках Амоксиклав® Квиктаб Таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, блистер, № 14 Novartis В 72 аптеках от 292,71 грн Цены в аптеках Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz В 1144 аптеках от 74,30 грн Цены в аптеках АЦЦ® Раствор оральный, 20 мг/мл, флакон с мерным колпачком, 100 мл, или мерным аппликатором (шприцем), или мерн. аппликатором (шприц), № 1 Sandoz В 151 аптеке от 185,84 грн Цены в аптеках АЦЦ® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz В 1030 аптеках от 196,63 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 9 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду