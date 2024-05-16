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АЦЦ® Лонг таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Харьков (99305) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 423 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
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318,23 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
287,42 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
358,72
Экономия: -72,91 грн
285,81 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
325,58 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
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320,81 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
323,43 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
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334,10
Экономия: -53,71 грн
280,39 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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305,19 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
324,71 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
326,17 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
368,90
Экономия: -77,10 грн
291,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
324,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
327,99
Экономия: -34,75 грн
293,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (5)
318,48 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (4)
304,28 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
306,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (11)
335,16
Экономия: -34,48 грн
300,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (7)
318,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
305,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (7)
323,17 грн