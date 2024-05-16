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АЦЦ® 200 порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Харьков (99302) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2), пакетик (6)
308,50 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
273,17 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
343,34
Экономия: -71,34 грн
272,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
308,80 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2), пакетик (4)
307,20 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: пакетик (6)
309,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), пакетик (13)
317,60
Экономия: -39,31 грн
278,29 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2), пакетик (1)
308,70 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
307,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), пакетик (5)
309,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
308,20 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), пакетик (6)
332,40
Экономия: -45,50 грн
286,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
311,99
Экономия: -33,29 грн
278,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
307,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: пакетик (8)
294,60 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: порошок для орального раствора (11)
289,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), пакетик (14)
323,19
Экономия: -59,00 грн
264,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4), пакетик (5)
309,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
294,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
308,80 грн