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Производитель: ALEXPHARM

Официальный представитель в Украине - ООО "Алекс Фарм"
1042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, д. 20
+38 (044) 537-22-22
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Найдено: 11 препаратов
Баралгин раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ALEXPHARM
Баралгин Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ALEXPHARM
В 259 аптеках
от 199,14 грн
Цены в аптеках
Баралгин раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 5; ALEXPHARM
Баралгин Раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 5 ALEXPHARM
В 78 аптеках
от 167,54 грн
Цены в аптеках
Баралгин раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 10; ALEXPHARM
Баралгин Раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 10 ALEXPHARM
В 201 аптеке
от 323,00 грн
Цены в аптеках
Колломак® М раствор накожный, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1; ALEXPHARM
Колломак® М Раствор накожный, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1 ALEXPHARM
В 345 аптеках
от 406,26 грн
Цены в аптеках
Монурал гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, № 1; Zambon
Монурал Гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, № 1 Zambon
В 1141 аптеке
от 316,78 грн
Цены в аптеках
Ринофлуимуцил спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Zambon
Ринофлуимуцил Спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Zambon
В 952 аптеках
от 165,60 грн
Цены в аптеках
Флуимуцил раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Zambon
Флуимуцил Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Zambon
В 1 аптеке других городов
от 172,20 грн
Цены в других городах
Флуимуцил таблетки шипучие для приготовления раствора д/перорал. прим., 600 мг, блистер, № 10; Zambon
Флуимуцил Таблетки шипучие для приготовления раствора д/перорал. прим., 600 мг, блистер, № 10 Zambon
В 183 аптеках
от 237,51 грн
Цены в аптеках
Антаксон капсулы, 50 мг, блистер, № 10; Zambon
Антаксон Капсулы, 50 мг, блистер, № 10 Zambon
Нет в наличии
Антаксон капсулы, 50 мг, блистер, № 14; Zambon
Антаксон Капсулы, 50 мг, блистер, № 14 Zambon
Нет в наличии
Хиконцил капсулы, 500 мг, блистер, № 16; KRKA d.d. Novo Mesto
Хиконцил Капсулы, 500 мг, блистер, № 16 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
1042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, д. 20
+38 (044) 537-22-22
Найдено: 11 препаратов
Баралгин раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ALEXPHARM
Баралгин Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ALEXPHARM
В 259 аптеках
от 199,14 грн
Цены в аптеках
Баралгин раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 5; ALEXPHARM
Баралгин Раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 5 ALEXPHARM
В 78 аптеках
от 167,54 грн
Цены в аптеках
Баралгин раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 10; ALEXPHARM
Баралгин Раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 10 ALEXPHARM
В 201 аптеке
от 323,00 грн
Цены в аптеках
Колломак® М раствор накожный, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1; ALEXPHARM
Колломак® М Раствор накожный, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1 ALEXPHARM
В 345 аптеках
от 406,26 грн
Цены в аптеках
Монурал гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, № 1; Zambon
Монурал Гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, № 1 Zambon
В 1141 аптеке
от 316,78 грн
Цены в аптеках
Ринофлуимуцил спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Zambon
Ринофлуимуцил Спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Zambon
В 952 аптеках
от 165,60 грн
Цены в аптеках
Флуимуцил раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Zambon
Флуимуцил Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Zambon
В 1 аптеке других городов
от 172,20 грн
Цены в других городах
Флуимуцил таблетки шипучие для приготовления раствора д/перорал. прим., 600 мг, блистер, № 10; Zambon
Флуимуцил Таблетки шипучие для приготовления раствора д/перорал. прим., 600 мг, блистер, № 10 Zambon
В 183 аптеках
от 237,51 грн
Цены в аптеках
Антаксон капсулы, 50 мг, блистер, № 10; Zambon
Антаксон Капсулы, 50 мг, блистер, № 10 Zambon
Нет в наличии
Антаксон капсулы, 50 мг, блистер, № 14; Zambon
Антаксон Капсулы, 50 мг, блистер, № 14 Zambon
Нет в наличии
Хиконцил капсулы, 500 мг, блистер, № 16; KRKA d.d. Novo Mesto
Хиконцил Капсулы, 500 мг, блистер, № 16 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції