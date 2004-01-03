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Производитель: World Medicine

ТОВ "ТРОКАС ФАРМА УКРАЇНА"
04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722
+38 (044) 586-49-03
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Найдено: 18 препаратов
Адемта лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон с растворителем, 5, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; World Medicine
Адемта Лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон с растворителем, 5, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 World Medicine
В 5 аптеках других городов
от 301,50 грн
Цены в других городах
Аллева сироп, 150 мл, № 1; WORLD MEDICINE GROUP
Аллева Сироп, 150 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP
В 447 аптеках
от 219,14 грн
Цены в аптеках
Амлипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30; World Medicine
Амлипин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30 World Medicine
В 66 аптеках
от 168,27 грн
Цены в аптеках
Ангитон капсулы твердые, 427 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30; World Medicine
Ангитон Капсулы твердые, 427 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30 World Medicine
В 617 аптеках
от 246,56 грн
Цены в аптеках
Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3; World Medicine
Артоксан Лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 World Medicine
В 577 аптеках
от 459,74 грн
Цены в аптеках
Артоксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10; World Medicine
Артоксан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 797 аптеках
от 171,04 грн
Цены в аптеках
Артрокол гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1; Уорлд Медицин
Артрокол Гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин
В 677 аптеках
от 134,73 грн
Цены в аптеках
Артрокол раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; World Medicine
Артрокол Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 World Medicine
В 711 аптеке
от 163,78 грн
Цены в аптеках
Асиброкс таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20 Уорлд Медицин
В 244 аптеках
от 187,12 грн
Цены в аптеках
Асиброкс таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10 Уорлд Медицин
В 451 аптеке
от 223,92 грн
Цены в аптеках
Биллариум капсулы, № 30; Rotapharm
Биллариум Капсулы, № 30 Rotapharm
В 100 аптеках
от 382,85 грн
Цены в аптеках
Биллариум капсулы, № 30; Rotapharm
Биллариум Капсулы, № 30 Rotapharm
В 197 аптеках
от 185,00 грн
Цены в аптеках
Бревелак капсулы, № 20; World Medicine
Бревелак Капсулы, № 20 World Medicine
В 193 аптеках
от 364,56 грн
Цены в аптеках
Вамелан капсулы мягкие, блистер, № 30; Уорлд Медицин
Вамелан Капсулы мягкие, блистер, № 30 Уорлд Медицин
В 147 аптеках
от 145,18 грн
Цены в аптеках
Венодиол таблетки, № 30; World Medicine
Венодиол Таблетки, № 30 World Medicine
В 277 аптеках
от 218,60 грн
Цены в аптеках
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ таблетки, № 30; World Medicine
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 World Medicine
В 361 аптеке
от 326,05 грн
Цены в аптеках
Вобилон капсулы, 80 мг, № 30; World Medicine Europe
Вобилон Капсулы, 80 мг, № 30 World Medicine Europe
В 295 аптеках
от 221,70 грн
Цены в аптеках
Вобилон капсулы, 80 мг, № 30; Rotapharm
Вобилон Капсулы, 80 мг, № 30 Rotapharm
В 68 аптеках
от 228,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722
+38 (044) 586-49-03
Найдено: 18 препаратов
Адемта лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон с растворителем, 5, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; World Medicine
Адемта Лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон с растворителем, 5, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 World Medicine
В 5 аптеках других городов
от 301,50 грн
Цены в других городах
Аллева сироп, 150 мл, № 1; WORLD MEDICINE GROUP
Аллева Сироп, 150 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP
В 447 аптеках
от 219,14 грн
Цены в аптеках
Амлипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30; World Medicine
Амлипин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30 World Medicine
В 66 аптеках
от 168,27 грн
Цены в аптеках
Ангитон капсулы твердые, 427 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30; World Medicine
Ангитон Капсулы твердые, 427 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30 World Medicine
В 617 аптеках
от 246,56 грн
Цены в аптеках
Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3; World Medicine
Артоксан Лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 World Medicine
В 577 аптеках
от 459,74 грн
Цены в аптеках
Артоксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10; World Medicine
Артоксан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 797 аптеках
от 171,04 грн
Цены в аптеках
Артрокол гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1; Уорлд Медицин
Артрокол Гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин
В 677 аптеках
от 134,73 грн
Цены в аптеках
Артрокол раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; World Medicine
Артрокол Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 World Medicine
В 711 аптеке
от 163,78 грн
Цены в аптеках
Асиброкс таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 200 мг, стрип, № 20 Уорлд Медицин
В 244 аптеках
от 187,12 грн
Цены в аптеках
Асиброкс таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучие, 600 мг, стрип, № 10 Уорлд Медицин
В 451 аптеке
от 223,92 грн
Цены в аптеках
Биллариум капсулы, № 30; Rotapharm
Биллариум Капсулы, № 30 Rotapharm
В 100 аптеках
от 382,85 грн
Цены в аптеках
Биллариум капсулы, № 30; Rotapharm
Биллариум Капсулы, № 30 Rotapharm
В 197 аптеках
от 185,00 грн
Цены в аптеках
Бревелак капсулы, № 20; World Medicine
Бревелак Капсулы, № 20 World Medicine
В 193 аптеках
от 364,56 грн
Цены в аптеках
Вамелан капсулы мягкие, блистер, № 30; Уорлд Медицин
Вамелан Капсулы мягкие, блистер, № 30 Уорлд Медицин
В 147 аптеках
от 145,18 грн
Цены в аптеках
Венодиол таблетки, № 30; World Medicine
Венодиол Таблетки, № 30 World Medicine
В 277 аптеках
от 218,60 грн
Цены в аптеках
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ таблетки, № 30; World Medicine
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 World Medicine
В 361 аптеке
от 326,05 грн
Цены в аптеках
Вобилон капсулы, 80 мг, № 30; World Medicine Europe
Вобилон Капсулы, 80 мг, № 30 World Medicine Europe
В 295 аптеках
от 221,70 грн
Цены в аптеках
Вобилон капсулы, 80 мг, № 30; Rotapharm
Вобилон Капсулы, 80 мг, № 30 Rotapharm
В 68 аптеках
от 228,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції