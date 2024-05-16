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Ацетал C порошок для орального раствора 600 мг пакет 3 г, №10 - Харьков (84659) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
105,99
Экономия: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -12,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -13,09 грн
90,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: порошок для орального раствора (3)
100,55
Экономия: -3,40 грн
97,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -12,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
107,50
Экономия: -17,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: порошок для орального раствора (8)
119,50
Экономия: -29,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (1)
134,50
Экономия: -44,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -8,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -26,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -26,09 грн
90,41 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
107,50
Экономия: -17,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (3)
105,50
Экономия: -15,09 грн
90,41 грн