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АЦЦ® 100 порошок для орального раствора 100 мг пакетик 3 г, №20 - Харьков (99300) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: пакетик (4)
232,50 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
239,92 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), пакетик (18)
298,06
Экономия: -60,01 грн
238,05 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
269,70 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
267,50 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
271,30 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), пакетик (9)
276,08
Экономия: -34,75 грн
241,33 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
225,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
270,60 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), пакетик (9)
271,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
339,40
Экономия: -94,70 грн
244,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
272,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: пакетик (16)
325,00
Экономия: -77,70 грн
247,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -25,20 грн
244,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: пакетик (4)
271,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
259,10 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: порошок для орального раствора (15)
212,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: порошок для орального раствора (11)
233,24
Экономия: -10,24 грн
223,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
271,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: пакетик (7)
256,90 грн