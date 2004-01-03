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Список производителейDDelta Medical Promotions AG

Производитель: Delta Medical Promotions AG

"Представительство Дельта Медикел Промоушнз АГ" (Швейцария) в Украине
08132, Киевская обл., Вишневое, ул. Черновола, 43
+380445933355
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ тест-полоска, № 1; Delta Medical Promotions AG
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ Тест-полоска, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 3 аптеках
от 48,00 грн
Цены в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест-полоска, № 1; Delta Medical Promotions AG
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Тест-полоска, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 18 аптеках
от 37,41 грн
Цены в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, № 1; Delta Medical Promotions AG
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Тест струйный, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 19 аптеках
от 101,00 грн
Цены в аптеках
Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей, 400 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное Спрей, 400 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 125 аптеках
от 588,30 грн
Цены в аптеках
Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия, 20 мл, № 6; Delta Medical Promotions AG
Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное Эмульсия, 20 мл, № 6 Delta Medical Promotions AG
В 42 аптеках
от 534,67 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 10 х 10 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 10 х 10 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 115,50 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 15 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 15 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 174,00 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 18 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 18 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке других городов
от 201,10 грн
Цены в других городах
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 20 х 20 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 20 х 20 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 304,30 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 5 х 5 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 5 х 5 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 4 аптеках других городов
от 59,30 грн
Цены в других городах
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 10 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 10 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 145,00 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 20 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 20 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке других городов
от 256,73 грн
Цены в других городах
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 5 х 5 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 5 х 5 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 5 аптеках
от 53,00 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) 10 х 10 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) 10 х 10 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 217,50 грн
Цены в аптеках
Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса I.B. Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Delta Medical Promotions AG
В 12 аптеках других городов
от 109,00 грн
Цены в других городах
Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса I.B. Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Delta Medical Promotions AG
В 87 аптеках
от 94,66 грн
Цены в аптеках
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20; Delta Medical Promotions AG
Аргетт Дуо Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20 Delta Medical Promotions AG
В 983 аптеках
от 114,00 грн
Цены в аптеках
Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, № 4; Delta Medical Promotions AG
Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, № 4 Delta Medical Promotions AG
В 778 аптеках
от 235,84 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 9
Стандартизація фармацевтичної продукції
08132, Киевская обл., Вишневое, ул. Черновола, 43
+380445933355
Найдено: 18 препаратов
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ тест-полоска, № 1; Delta Medical Promotions AG
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ Тест-полоска, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 3 аптеках
от 48,00 грн
Цены в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест-полоска, № 1; Delta Medical Promotions AG
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Тест-полоска, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 18 аптеках
от 37,41 грн
Цены в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, № 1; Delta Medical Promotions AG
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Тест струйный, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 19 аптеках
от 101,00 грн
Цены в аптеках
Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей, 400 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное Спрей, 400 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 125 аптеках
от 588,30 грн
Цены в аптеках
Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия, 20 мл, № 6; Delta Medical Promotions AG
Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное Эмульсия, 20 мл, № 6 Delta Medical Promotions AG
В 42 аптеках
от 534,67 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 10 х 10 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 10 х 10 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 115,50 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 15 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 15 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 174,00 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 18 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 18 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке других городов
от 201,10 грн
Цены в других городах
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 20 х 20 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 20 х 20 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 304,30 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 5 х 5 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 5 х 5 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 4 аптеках других городов
от 59,30 грн
Цены в других городах
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 10 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 10 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 145,00 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 20 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 10 х 20 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке других городов
от 256,73 грн
Цены в других городах
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 5 х 5 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) 5 х 5 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 5 аптеках
от 53,00 грн
Цены в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) 10 х 10 см, № 1; Delta Medical Promotions AG
АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) 10 х 10 см, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке
от 217,50 грн
Цены в аптеках
Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса I.B. Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Delta Medical Promotions AG
В 12 аптеках других городов
от 109,00 грн
Цены в других городах
Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса I.B. Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Delta Medical Promotions AG
В 87 аптеках
от 94,66 грн
Цены в аптеках
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20; Delta Medical Promotions AG
Аргетт Дуо Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20 Delta Medical Promotions AG
В 983 аптеках
от 114,00 грн
Цены в аптеках
Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, № 4; Delta Medical Promotions AG
Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, № 4 Delta Medical Promotions AG
В 778 аптеках
от 235,84 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції