Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Харьков (185314) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Золочевская, 19
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Харьков, просп. Победы, 64-Г
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Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
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Харьков, просп. Гагарина, 178
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Харьков, просп. Героев Харькова, 274
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Ахтырка, ул. Победы, 11
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
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Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
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Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 61
Аптека бам
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Сумы, ул. Металлургов, 16
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Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
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Днепр, просп. Слобожанский, 89
Аптека шар@
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Днепр, просп. Слобожанский, 4
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Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Народная аптека
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, просп. Соборный, 129
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Запорожье, ул. Сталеваров, 25
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Запорожье, просп. Соборный, 88
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Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
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Запорожье, ул. Энтузиастов, 2