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Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Харьков (185314) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
75,50
Экономия: -9,44 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,44 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -16,44 грн
66,06 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (2)
77,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (2)
77,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (2)
77,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -16,93 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -11,93 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -8,93 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 61
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,93 грн
66,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,44 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,93 грн
66,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -8,93 грн
66,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
74,01
Экономия: -4,01 грн
70,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (4)
75,50
Экономия: -9,44 грн
66,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -14,00 грн
68,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
88,00
Экономия: -21,00 грн
67,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -14,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
72,99
Экономия: -6,93 грн
66,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -22,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,44 грн
66,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -15,00 грн
67,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (2)
74,99
Экономия: -8,93 грн
66,06 грн