АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 317,35 грн
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 368,15 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
від 201,33 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
від 856,32 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
від 263,34 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
від 954,32 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
від 337,69 грн
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 291,95 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
від 211,87 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 200 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
від 323,92 грн
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТІ РУКИ" 75 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 28,90 грн
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
від 948,44 грн
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
від 903,08 грн
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 430,99 грн
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 675,49 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 317,35 грн
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 368,15 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
від 201,33 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
від 856,32 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
від 263,34 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
від 954,32 грн
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
від 337,69 грн
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 291,95 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
від 211,87 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 200 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
від 323,92 грн
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТІ РУКИ" 75 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
від 28,90 грн
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
від 948,44 грн
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
від 903,08 грн
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 430,99 грн
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 675,49 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції