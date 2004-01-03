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Список виробниківТТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"

Виробник: ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"

Київ, вул. Козацька, 120/4, корпус Е
(044) 422-50-70
(044) 422-50-70
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Знайдено: 18 препаратів
Аксональ капсули, № 20; Универсальное агентство "Про-фарма"
Аксональ Капсули, № 20 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 845 аптеках
від 470,11 грн
Ціни в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 15 аптеках
від 317,35 грн
Ціни в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 27 аптеках
від 368,15 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 989 аптеках
від 201,33 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 739 аптеках
від 856,32 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1030 аптеках
від 263,34 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 975 аптеках
від 954,32 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1012 аптеках
від 337,69 грн
Ціни в аптеках
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 759 аптеках
від 291,95 грн
Ціни в аптеках
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1; Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
В 18 аптеках
від 211,87 грн
Ціни в аптеках
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування, пляшка, 200 мл, у коробці, у коробці, № 1; Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 200 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
В 23 аптеках
від 323,92 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C - ПРО-фарма капсули, № 30; Универсальное агентство "Про-фарма"
Вітамін C - ПРО-фарма Капсули, № 30 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 9 аптеках
від 88,98 грн
Ціни в аптеках
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; MSD
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 MSD
В 201 аптеці
від 4337,12 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТІ РУКИ" 75 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТІ РУКИ" 75 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 1 аптеці інших міст
від 28,90 грн
Ціни в інших містах
Гіалган розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1; Fidia Farmaceutici
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
В 38 аптеках
від 948,44 грн
Ціни в аптеках
Гіалган розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1; Fidia Farmaceutici
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
В 117 аптеках
від 903,08 грн
Ціни в аптеках
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 392 аптеках
від 430,99 грн
Ціни в аптеках
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 174 аптеках
від 675,49 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, вул. Козацька, 120/4, корпус Е
(044) 422-50-70
(044) 422-50-70
Знайдено: 18 препаратів
Аксональ капсули, № 20; Универсальное агентство "Про-фарма"
Аксональ Капсули, № 20 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 845 аптеках
від 470,11 грн
Ціни в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 15 аптеках
від 317,35 грн
Ціни в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 27 аптеках
від 368,15 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 989 аптеках
від 201,33 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 739 аптеках
від 856,32 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1030 аптеках
від 263,34 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 975 аптеках
від 954,32 грн
Ціни в аптеках
Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1012 аптеках
від 337,69 грн
Ціни в аптеках
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 759 аптеках
від 291,95 грн
Ціни в аптеках
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1; Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
В 18 аптеках
від 211,87 грн
Ціни в аптеках
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування, пляшка, 200 мл, у коробці, у коробці, № 1; Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с Розчин для перорального застосування, пляшка, 200 мл, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
В 23 аптеках
від 323,92 грн
Ціни в аптеках
Вітамін C - ПРО-фарма капсули, № 30; Универсальное агентство "Про-фарма"
Вітамін C - ПРО-фарма Капсули, № 30 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 9 аптеках
від 88,98 грн
Ціни в аптеках
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; MSD
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 MSD
В 201 аптеці
від 4337,12 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТІ РУКИ" 75 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТІ РУКИ" 75 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 1 аптеці інших міст
від 28,90 грн
Ціни в інших містах
Гіалган розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1; Fidia Farmaceutici
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
В 38 аптеках
від 948,44 грн
Ціни в аптеках
Гіалган розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1; Fidia Farmaceutici
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
В 117 аптеках
від 903,08 грн
Ціни в аптеках
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 392 аптеках
від 430,99 грн
Ціни в аптеках
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 174 аптеках
від 675,49 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 12
Стандартизація фармацевтичної продукції