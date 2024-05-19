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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №28 - Київ (109011) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 975 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1511,99
Економія: -318,30 грн
1193,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
1468,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1358,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
1725,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), блістер (1)
1766,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1484,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
1803,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
1754,40
Економія: -286,20 грн
1468,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
1214,99
Економія: -21,30 грн
1193,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
2060,00
Економія: -378,44 грн
1681,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1511,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1819,32 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2030,00
Економія: -409,89 грн
1620,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), блістер (1)
1690,60
Економія: -222,40 грн
1468,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1733,50
Економія: -265,30 грн
1468,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1803,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1656,80
Економія: -188,60 грн
1468,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1660,17
Економія: -108,29 грн
1551,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
1808,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1736,60
Економія: -268,40 грн
1468,20 грн