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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер, №7 - Київ (109012) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1034 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
654,99
Економія: -234,78 грн
420,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
521,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
817,30
Економія: -295,50 грн
521,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
554,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
511,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
635,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
534,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
367,68 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
521,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
689,99
Економія: -269,78 грн
420,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
725,50
Економія: -148,35 грн
577,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
538,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
615,35 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
703,40
Економія: -151,10 грн
552,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
787,50
Економія: -265,70 грн
521,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
521,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
607,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
831,40
Економія: -309,60 грн
521,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
521,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
683,65
Економія: -127,59 грн
556,06 грн