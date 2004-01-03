Виробник: Ерсель Фарма
21000, Винница, пр. Юности 20/73-65
+380432657878
+380432657878
Авертид Розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 192,80 грн
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 30 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 132,00 грн
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 296,50 грн
Агвантар комплекс Капсули, контейнер, № 20 Ерсель Фарма Україна
від 217,39 грн
Емотон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Ерсель Фарма Україна
від 311,49 грн
Папалор Краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 125,21 грн
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком яблука, зі смаком яблука, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
Авертид Розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 192,80 грн
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 30 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 132,00 грн
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 296,50 грн
Агвантар комплекс Капсули, контейнер, № 20 Ерсель Фарма Україна
від 217,39 грн
Емотон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Ерсель Фарма Україна
від 311,49 грн
Папалор Краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
від 125,21 грн
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком яблука, зі смаком яблука, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції