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Список виробниківЕЕрсель Фарма

Виробник: Ерсель Фарма

21000, Винница, пр. Юности 20/73-65
+380432657878
+380432657878
www.ersel.com.ua
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Знайдено: 9 препаратів
Авертид розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Авертид Розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 44 аптеках
від 192,80 грн
Ціни в аптеках
Агвантар розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 30 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 30 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 52 аптеках
від 132,00 грн
Ціни в аптеках
Агвантар розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 100 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 403 аптеках
від 296,50 грн
Ціни в аптеках
Агвантар комплекс капсули, контейнер, № 20; Ерсель Фарма Україна
Агвантар комплекс Капсули, контейнер, № 20 Ерсель Фарма Україна
В 96 аптеках інших міст
від 217,39 грн
Ціни в інших містах
Емотон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Ерсель Фарма Україна
Емотон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Ерсель Фарма Україна
В 283 аптеках
від 311,49 грн
Ціни в аптеках
Папалор краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Папалор Краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 5 аптеках інших міст
від 125,21 грн
Ціни в інших містах
Арофен для дітей супозиторії ректальні, 60 мг, стрип, № 10; Ерсель Фарма Україна
Арофен для дітей Супозиторії ректальні, 60 мг, стрип, № 10 Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
Арофен для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1; Ерсель Фарма
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Арофен для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком яблука, зі смаком яблука, № 1; Ерсель Фарма
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком яблука, зі смаком яблука, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
21000, Винница, пр. Юности 20/73-65
+380432657878
+380432657878
www.ersel.com.ua
Знайдено: 9 препаратів
Авертид розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Авертид Розчин для перорального застосування, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 44 аптеках
від 192,80 грн
Ціни в аптеках
Агвантар розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 30 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 30 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 52 аптеках
від 132,00 грн
Ціни в аптеках
Агвантар розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 100 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Агвантар Розчин для орального застосування, 20 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 403 аптеках
від 296,50 грн
Ціни в аптеках
Агвантар комплекс капсули, контейнер, № 20; Ерсель Фарма Україна
Агвантар комплекс Капсули, контейнер, № 20 Ерсель Фарма Україна
В 96 аптеках інших міст
від 217,39 грн
Ціни в інших містах
Емотон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Ерсель Фарма Україна
Емотон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Ерсель Фарма Україна
В 283 аптеках
від 311,49 грн
Ціни в аптеках
Папалор краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1; Ерсель Фарма Україна
Папалор Краплі оральні, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Ерсель Фарма Україна
В 5 аптеках інших міст
від 125,21 грн
Ціни в інших містах
Арофен для дітей супозиторії ректальні, 60 мг, стрип, № 10; Ерсель Фарма Україна
Арофен для дітей Супозиторії ректальні, 60 мг, стрип, № 10 Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
Арофен для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1; Ерсель Фарма
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Арофен для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком яблука, зі смаком яблука, № 1; Ерсель Фарма
Арофен для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, зі смаком яблука, зі смаком яблука, № 1 Ерсель Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції