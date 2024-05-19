Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Київ (143909) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 53 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Всього: упаковка (3)
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б