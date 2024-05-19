Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Київ (136053) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Жолдіфарм
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Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
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Київ, пл. Оболонська, 4
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Київ, вул. Ентузіастів, 7
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Київ, просп. Тичини Павла, 3
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Київ, вул. Теліги Олени, 17
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Київ, вул. Дорогожицька, 17
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Київ, просп. Тичини Павла, 9
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Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
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Київ, вул. Каштанова, 7
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Київ, вул. Табірна, 46/48-В
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
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Київ, просп. Відрадний, 24/93
Ощад аптека
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Київ, просп. Гузара Любомира, 28