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Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Київ (136053) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
260,99
Економія: -63,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -45,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -47,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
241,99
Економія: -44,22 грн
197,77 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
192,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (2)
253,90
Економія: -54,10 грн
199,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -36,22 грн
197,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (5)
253,90
Економія: -54,10 грн
199,80 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -36,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -47,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (2)
244,99
Економія: -47,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (2)
235,99
Економія: -38,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
252,99
Економія: -55,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -47,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (2)
244,99
Економія: -47,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -59,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
Всього: упаковка (1)
260,99
Економія: -63,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (1)
229,99
Економія: -32,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (2)
242,99
Економія: -45,22 грн
197,77 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -36,22 грн
197,77 грн