Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
V03A C
Засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом
V03A E
Засоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії
V03A F
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A N
Медичні гази
V03A X
Інші лікарські препарати
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Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
540,90
грн
в 961 аптеці
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Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
539,75
грн
в 869 аптеках
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Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від
76,71
грн
в 728 аптеках
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Плацента Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
913,53
грн
в 468 аптеках
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Гепавал®
Порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
1689,00
грн
в 454 аптеках
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Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від
85,60
грн
в 328 аптеках
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Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від
230,18
грн
в 302 аптеках
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Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від
2761,00
грн
в 300 аптеках
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Севеламер-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5280,00
грн
в 289 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл в пачці №10
Біолік Фарма
від
123,40
грн
в 288 аптеках
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Сугамадекс-Віста
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
11328,80
грн
в 283 аптеках
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Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від
8959,70
грн
в 283 аптеках
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Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від
346,60
грн
в 283 аптеках
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Деферасірокс-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
12975,20
грн
в 283 аптеках
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Калію йодид-125-Дарниця
Таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
163,42
грн
в 160 аптеках
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Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
138,50
грн
в 56 аптеках
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Натрію тіосульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
153,23
грн
в 55 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл блістер у пачці №10
Біолік Фарма
від
124,81
грн
в 36 аптеках
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Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 5 мл №5
Індар
від
272,58
грн
в 9 аптеках
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Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від
2145,00
грн
в 5 аптеках
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Форма випуску
газ
гірч.-пакет
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
мазь
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п назал. крап.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
р-н д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.1 мг/мл
0.0003 г
0.4 мг/мл
0.25 г
2.4 г
2.5 г/мл
10 л
10 мг/мл
30 %
30 мг
40 л
50 мг
100 мг
100 мг/мл
125 мг
150 мг
180 мг
200 мг
250 мг
300 мг/мл
400 мг
500 мг
600 мг
800 мг
1000 МО/мл
1000 мг
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2.2 мл
амп. 3 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
балон
блістер
контейнер
саше
стрип
туба 35 г
фл.
фл. 2 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. з крапельн. 100 мл
фл.-крапельн. 30 мл
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Кількість штук в упаковці
1
2
5
10
15
20
28
30
50
60
80
90
100
180
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Виробник
Amaxa Pharma LTD
Baxter AG
Ebewe Pharma
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mistral Capital Management
Pekana Naturheilmittel
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Sanum-Kehlbeck
Індар
Агрофарм
Берінгер Інгельхайм
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Дарниця ФФ
Дельтаран-Украина
Здоровье
Исток-Плюс
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кріогенсервіс Фірма
Лекхім-Харків
Львівський ХЗ
Медицинский центр М.Т.К.
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ромфарм Компані
Санум-Кельбек
Тева Украина
Фармасайнс
Хеель
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