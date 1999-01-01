Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
V03A B06
Тіосульфат
V03A B14
Протамін
V03A B15
Налоксон
V03A B21
Калій иодид
V03A B25
Флумазеніл
V03A B26
Метіонін
V03A B32
Глутатіон
V03A B35
Сугаммадекс
V03A B37
Ідаруцизумаб
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Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від
76,71
грн
в 728 аптеках
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Гепавал®
Порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
1689,00
грн
в 454 аптеках
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Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від
85,60
грн
в 328 аптеках
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Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від
230,18
грн
в 302 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл в пачці №10
Біолік Фарма
від
123,40
грн
в 288 аптеках
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Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від
346,60
грн
в 283 аптеках
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Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від
8959,70
грн
в 283 аптеках
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Сугамадекс-Віста
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
11328,80
грн
в 283 аптеках
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Калію йодид-125-Дарниця
Таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
163,42
грн
в 160 аптеках
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Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
138,50
грн
в 56 аптеках
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Натрію тіосульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
153,23
грн
в 55 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл блістер у пачці №10
Біолік Фарма
від
124,81
грн
в 36 аптеках
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Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 5 мл №5
Індар
від
272,58
грн
в 9 аптеках
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Флумазеніл Фармаселект
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармаселект Інтернешнл
від
2096,00
грн
в 2 аптеках
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Калію йодид
Порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
від
37,52
грн
в 1 аптеці інших міст
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Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Праксбайнд®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 2,5 г/мл флакон 50 мл №2
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Дозування
0.1 мг/мл
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0.25 г
2.5 г/мл
30 %
100 мг/мл
125 мг
300 мг/мл
600 мг
1000 МО/мл
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Пакування
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Виробник
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Індар
Берінгер Інгельхайм
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Дарниця ФФ
Здоровье
Исток-Плюс
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ромфарм Компані
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