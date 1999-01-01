Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B

Антидоти

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A BАнтидоти
Сортування: По популярності
Метіонін
Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від 76,71 грн
в 728 аптеках
Знайти в аптеках
Гепавал®
Гепавал®
Порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 1689,00 грн
в 454 аптеках
Знайти в аптеках
Калію йодид
Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від 85,60 грн
в 328 аптеках
Знайти в аптеках
Налоксон-ЗН
Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від 230,18 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Натрію тіосульфат-Біолік
Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл в пачці №10
Біолік Фарма
від 123,40 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Протаміну сульфат
Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від 346,60 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Брідекс
Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від 8959,70 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Сугамадекс-Віста
Сугамадекс-Віста
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 11328,80 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Калію йодид-125-Дарниця
Калію йодид-125-Дарниця
Таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від 163,42 грн
в 160 аптеках
Знайти в аптеках
Налоксон-ЗН
Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 138,50 грн
в 56 аптеках
Знайти в аптеках
Натрію тіосульфат-Дарниця
Натрію тіосульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 153,23 грн
в 55 аптеках
Знайти в аптеках
Натрію тіосульфат-Біолік
Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл блістер у пачці №10
Біолік Фарма
від 124,81 грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
Протаміну сульфат
Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 5 мл №5
Індар
від 272,58 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Флумазеніл Фармаселект
Флумазеніл Фармаселект
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармаселект Інтернешнл
від 2096,00 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Калію йодид
Калію йодид
Порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
від 37,52 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Метіонін
Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Праксбайнд®
Праксбайнд®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 2,5 г/мл флакон 50 мл №2
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Брайдан®
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране