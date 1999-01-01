Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A X
Інші лікарські препарати
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A X
Інші лікарські препарати
V03A X05**
Пептид дельта-сну
V03A X10**
Інші препарати
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Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
540,90
грн
в 961 аптеці
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Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
539,75
грн
в 869 аптеках
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Плацента Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
913,53
грн
в 468 аптеках
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Гірчичник-Пакет
Гірчичник-пакет №10
Агрофарм
від
12,33
грн
в 3 аптеках інших міст
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Ітірес Зал спаг. Пека
Мазь туба 35 г №1
Пекана Натурхайльміттель
від
364,00
грн
в 3 аптеках
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Ітірес спаг. Пека
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від
378,00
грн
в 2 аптеках
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Дельталіцин
Порошок ліофілізований для приготування назальних крапель 0,0003 г ампула №5
Дельтаран-Україна
Немає в наявності
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Інфрагіл спаг. Пєка
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
Немає в наявності
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Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
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Санувіс таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Формасан краплі
Краплі для перорального застосування флакон з крапельницею 100 мл №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Цитрокель таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Форма випуску
гірч.-пакет
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
мазь
пор. ліофіл. д/п назал. крап.
р-н д/ін.
табл.
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Дозування
0.0003 г
Пакування
амп.
амп. 1.1 мл
амп. 2.2 мл
блістер
туба 35 г
фл. 30 мл
фл. з крапельн. 100 мл
фл.-крапельн. 30 мл
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Кількість штук в упаковці
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10
80
100
Виробник
Pekana Naturheilmittel
Sanum-Kehlbeck
Агрофарм
Дельтаран-Украина
Санум-Кельбек
Хеель
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