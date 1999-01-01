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ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A X

Інші лікарські препарати

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VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A XІнші лікарські препарати
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Лімфоміозот
Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 540,90 грн
в 961 аптеці
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Лімфоміозот Н
Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 539,75 грн
в 869 аптеках
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Плацента Композитум
Плацента Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 913,53 грн
в 468 аптеках
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Гірчичник-Пакет
Гірчичник-Пакет
Гірчичник-пакет №10
Агрофарм
від 12,33 грн
в 3 аптеках інших міст
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Ітірес Зал спаг. Пека
Ітірес Зал спаг. Пека
Мазь туба 35 г №1
Пекана Натурхайльміттель
від 364,00 грн
в 3 аптеках
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Ітірес спаг. Пека
Ітірес спаг. Пека
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від 378,00 грн
в 2 аптеках
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Дельталіцин
Дельталіцин
Порошок ліофілізований для приготування назальних крапель 0,0003 г ампула №5
Дельтаран-Україна
Немає в наявності
Інфрагіл спаг. Пєка
Інфрагіл спаг. Пєка
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
Немає в наявності
Лімфоміозот Н
Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
Санувіс таблетки
Санувіс таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
Формасан краплі
Формасан краплі
Краплі для перорального застосування флакон з крапельницею 100 мл №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
Цитрокель таблетки
Цитрокель таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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