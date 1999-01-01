Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A C

Засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A CЗасоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом
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Деферасірокс-Віста
Деферасірокс-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 12975,20 грн
в 283 аптеках
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Ексіджад
Ексіджад
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 38528,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ексіджад
Ексіджад
Таблетки, що диспергуються 250 мг блістер №28
Новартіс Фарма
Немає в наявності
пмс-Деферасірокс (Тип Джей)
пмс-Деферасірокс (Тип Джей)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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