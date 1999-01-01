Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A C
Засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A C
Засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом
V03A C03
Деферазирокс
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Деферасірокс-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
12975,20
грн
в 283 аптеках
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Ексіджад
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
38528,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ексіджад
Таблетки, що диспергуються 250 мг блістер №28
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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пмс-Деферасірокс (Тип Джей)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
Дозування
180 мг
250 мг
500 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Фармасайнс
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