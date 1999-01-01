Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A E

Засоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A EЗасоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії
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Севеламер-Віста
Севеламер-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5280,00 грн
в 289 аптеках
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