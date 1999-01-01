Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A E
Засоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A E
Засоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії
V03A E02
Севеламер
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Севеламер-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5280,00
грн
в 289 аптеках
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Форма випуску
пор. д/орал. сусп.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2.4 г
800 мг
Пакування
контейнер
саше
Кількість штук в упаковці
20
60
90
180
Виробник
Mistral Capital Management
Містрал Кепітал Менеджмент
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