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РІЗНІ ЗАСОБИ
V03

ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

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VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
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Лімфоміозот
Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 540,90 грн
в 961 аптеці
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Лімфоміозот Н
Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 539,75 грн
в 869 аптеках
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Метіонін
Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від 76,71 грн
в 728 аптеках
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Плацента Композитум
Плацента Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 913,53 грн
в 468 аптеках
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Гепавал®
Гепавал®
Порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 1689,00 грн
в 454 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від 85,60 грн
в 328 аптеках
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Налоксон-ЗН
Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від 230,18 грн
в 302 аптеках
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Уромітексан® 400 мг
Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від 2761,00 грн
в 300 аптеках
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Севеламер-Віста
Севеламер-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5280,00 грн
в 289 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл в пачці №10
Біолік Фарма
від 123,40 грн
в 288 аптеках
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Сугамадекс-Віста
Сугамадекс-Віста
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 11328,80 грн
в 283 аптеках
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Брідекс
Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від 8959,70 грн
в 283 аптеках
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Протаміну сульфат
Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від 346,60 грн
в 283 аптеках
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Деферасірокс-Віста
Деферасірокс-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 12975,20 грн
в 283 аптеках
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Калію йодид-125-Дарниця
Калію йодид-125-Дарниця
Таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від 163,42 грн
в 160 аптеках
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Налоксон-ЗН
Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 138,50 грн
в 56 аптеках
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Натрію тіосульфат-Дарниця
Натрію тіосульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 153,23 грн
в 55 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл блістер у пачці №10
Біолік Фарма
від 124,81 грн
в 36 аптеках
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Протаміну сульфат
Протаміну сульфат
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл флакон 5 мл №5
Індар
від 272,58 грн
в 9 аптеках
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Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від 2145,00 грн
в 5 аптеках
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