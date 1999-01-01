Київ
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A F

Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A FЗасоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
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Уромітексан® 400 мг
Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від 2761,00 грн
в 300 аптеках
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Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від 2145,00 грн
в 5 аптеках
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Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 200 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
від 736,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від 2284,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 50 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Кальціумфолінат "Ебеве"
Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Кальцію фолінат
Кальцію фолінат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3 мл у блістері у пачці №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Кальціумфолінат "Ебеве"
Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 500 мг флакон 50 мл №1
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 1000 мг флакон 100 мл №1
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 150 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Кальцію фолінат
Кальцію фолінат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці №5
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Месна
Месна
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 4 мл у картонній коробці №10
Амакса Фарма
Немає в наявності
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