Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯІнші антигістамінні препарати для системного застосуванняДезлоратадинАлергозан®Ціни в аптеках

Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №30 - Одеса (600038) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
182,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
215,49
Економія: -18,10 грн
197,39 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
212,77 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
193,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
179,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
213,30
Економія: -44,23 грн
169,07 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
187,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
199,88
Економія: -30,81 грн
169,07 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -87,82 грн
174,17 грн
Софія
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
186,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
150,16 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
211,55
Економія: -28,55 грн
183,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
211,24
Економія: -30,23 грн
181,01 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
178,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
216,77
Економія: -47,70 грн
169,07 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
213,91
Економія: -33,16 грн
180,75 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
192,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), блістер (2)
220,46
Економія: -54,35 грн
166,11 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
166,30 грн