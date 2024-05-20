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Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №10 - Одеса (600037) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
82,52
Економія: -6,16 грн
76,36 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
87,30 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
89,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
85,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
77,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
87,73
Економія: -8,12 грн
79,61 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
85,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
82,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
87,91
Економія: -8,30 грн
79,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
77,68 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
83,89
Економія: -2,99 грн
80,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
80,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
92,05
Економія: -12,44 грн
79,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
90,18
Економія: -12,54 грн
77,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
81,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
75,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
88,70
Економія: -24,88 грн
63,82 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
118,70
Економія: -34,90 грн
83,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
88,00 грн