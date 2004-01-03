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Список виробниківAADAMED PHARMA S.A.

Виробник: ADAMED PHARMA S.A.

Представництво в Україні «Адамед Фарма С.А.»
01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 23, офіс 2,
+38(044) 374-67-55
+38(044) 374-67-55
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Знайдено: 18 препаратів
Будіксон Неб суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; Адамед Фарма
Будіксон Неб Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 Адамед Фарма
В 247 аптеках
від 562,33 грн
Ціни в аптеках
Депратал таблетки кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Депратал Таблетки кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 328 аптеках
від 330,94 грн
Ціни в аптеках
Депратал таблетки кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Депратал Таблетки кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 172 аптеках
від 462,64 грн
Ціни в аптеках
Діметріо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Діметріо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 86 аптеках
від 220,00 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 91 аптеці
від 221,25 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56 Адамед Фарма
В 48 аптеках
від 536,44 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 183 аптеках
від 286,13 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56 Адамед Фарма
В 152 аптеках
від 575,32 грн
Ціни в аптеках
Емегест® капсули, № 20; Адамед Фарма С.А.
Емегест® Капсули, № 20 Адамед Фарма С.А.
В 384 аптеках
від 161,15 грн
Ціни в аптеках
Золафрен таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Адамед Фарма
Золафрен Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Адамед Фарма
В 96 аптеках
від 502,31 грн
Ціни в аптеках
Золафрен таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Адамед Фарма
Золафрен Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Адамед Фарма
В 182 аптеках
від 750,94 грн
Ціни в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 46 аптеках
від 695,84 грн
Ціни в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 52 аптеках
від 898,99 грн
Ціни в аптеках
Іпріксон Неб розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20; Адамед Фарма С.А.
Іпріксон Неб Розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 Адамед Фарма С.А.
В 1 аптеці інших міст
від 259,01 грн
Ціни в інших містах
Контрахіст Алерджі® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Адамед Фарма
Контрахіст Алерджі® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
В 498 аптеках
від 69,24 грн
Ціни в аптеках
Моміксон спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з дозуючим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; Адамед Фарма
Моміксон Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з дозуючим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Адамед Фарма
В 498 аптеках
від 306,81 грн
Ціни в аптеках
Монафокс краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Адамед Фарма
Монафокс Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Адамед Фарма
В 105 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Урофурагін таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Адамед Фарма С.А.
Урофурагін Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Адамед Фарма С.А.
В 1072 аптеках
від 147,67 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 23, офіс 2,
+38(044) 374-67-55
+38(044) 374-67-55
Знайдено: 18 препаратів
Будіксон Неб суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; Адамед Фарма
Будіксон Неб Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 Адамед Фарма
В 247 аптеках
від 562,33 грн
Ціни в аптеках
Депратал таблетки кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Депратал Таблетки кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 328 аптеках
від 330,94 грн
Ціни в аптеках
Депратал таблетки кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Депратал Таблетки кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 172 аптеках
від 462,64 грн
Ціни в аптеках
Діметріо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Діметріо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 86 аптеках
від 220,00 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 91 аптеці
від 221,25 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56 Адамед Фарма
В 48 аптеках
від 536,44 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 183 аптеках
від 286,13 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56 Адамед Фарма
В 152 аптеках
від 575,32 грн
Ціни в аптеках
Емегест® капсули, № 20; Адамед Фарма С.А.
Емегест® Капсули, № 20 Адамед Фарма С.А.
В 384 аптеках
від 161,15 грн
Ціни в аптеках
Золафрен таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Адамед Фарма
Золафрен Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Адамед Фарма
В 96 аптеках
від 502,31 грн
Ціни в аптеках
Золафрен таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Адамед Фарма
Золафрен Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Адамед Фарма
В 182 аптеках
від 750,94 грн
Ціни в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 46 аптеках
від 695,84 грн
Ціни в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 52 аптеках
від 898,99 грн
Ціни в аптеках
Іпріксон Неб розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20; Адамед Фарма С.А.
Іпріксон Неб Розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 Адамед Фарма С.А.
В 1 аптеці інших міст
від 259,01 грн
Ціни в інших містах
Контрахіст Алерджі® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Адамед Фарма
Контрахіст Алерджі® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
В 498 аптеках
від 69,24 грн
Ціни в аптеках
Моміксон спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з дозуючим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; Адамед Фарма
Моміксон Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з дозуючим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Адамед Фарма
В 498 аптеках
від 306,81 грн
Ціни в аптеках
Монафокс краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Адамед Фарма
Монафокс Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Адамед Фарма
В 105 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Урофурагін таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Адамед Фарма С.А.
Урофурагін Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Адамед Фарма С.А.
В 1072 аптеках
від 147,67 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції