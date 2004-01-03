від 562,33 грн
від 220,00 грн
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
від 695,84 грн
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
від 898,99 грн
Іпріксон Неб Розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 Адамед Фарма С.А.
від 259,01 грн
Контрахіст Алерджі® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
від 69,24 грн
Моміксон Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з дозуючим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Адамед Фарма
від 306,81 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 562,33 грн
від 220,00 грн
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
від 695,84 грн
Золафрен Фаст Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
від 898,99 грн
Іпріксон Неб Розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 Адамед Фарма С.А.
від 259,01 грн
Контрахіст Алерджі® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
від 69,24 грн
Моміксон Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з дозуючим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Адамед Фарма
від 306,81 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції