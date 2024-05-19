Асиброкс таблетки шипучі 600 мг стрип, №10 - Київ (317305) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки шипучі (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Всього: упаковка (227)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2