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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г, №20 - Київ (110516) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1161 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
345,99
Економія: -67,30 грн
278,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), пакетик (19)
401,40
Економія: -122,70 грн
278,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
401,40
Економія: -122,70 грн
278,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
273,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
307,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (18)
308,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
273,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (37), пакетик (9)
309,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
401,40
Економія: -122,70 грн
278,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -73,30 грн
278,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
273,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
308,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
292,75
Економія: -2,93 грн
289,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), пакетик (18)
401,40
Економія: -122,70 грн
278,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), пакетик (12)
401,40
Економія: -122,70 грн
278,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: порошок для орального розчину (15)
318,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), пакетик (10)
401,40
Економія: -122,70 грн
278,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), пакетик (17)
336,66
Економія: -65,72 грн
270,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), пакетик (7)
308,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
401,30
Економія: -122,60 грн
278,70 грн