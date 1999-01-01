Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A X

Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A XІнші засоби для лікування захворювань порожнини носа
Сортування: По популярності
Ізофра
Ізофра
Спрей назальний, розчин 8000 мо/мл флакон з розпилювачем 15 мл у картонній коробці №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 284,87 грн
в 946 аптеках
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Піновіт®
Піновіт®
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Фармак
від 85,07 грн
в 920 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Но-Соль® зволожуючий
Краплі назальні 0,65 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 42,48 грн
в 892 аптеках
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Делуфен®
Делуфен®
Спрей назальний флакон з розпилювачем 20 мл №1
Перріго Україна
від 195,72 грн
в 872 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Но-Соль® зволожуючий
Спрей назальний 0,65 % флакон 15 мл №1
Фармак
від 86,77 грн
в 762 аптеках
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Бактробан
Бактробан
Мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 210,51 грн
в 754 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від 458,82 грн
в 753 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Но-Соль® зволожуючий
Спрей назальний 0,65 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 54,88 грн
в 738 аптеках
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Протаргол Бебі®
Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл №1
Исток-Плюс
від 80,33 грн
в 684 аптеках
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Протаргол
Протаргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від 91,00 грн
в 604 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА "НО-СОЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ"
ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА "НО-СОЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ"
Краплі 10 мл №1
Фармак
від 48,77 грн
в 596 аптеках
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Бороментол
Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернопільська ФФ
від 32,20 грн
в 576 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від 86,44 грн
в 518 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та назальним розпилювачем №1
від 89,46 грн
в 508 аптеках
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Хеверт® Синусітіс
Хеверт® Синусітіс
Таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
від 274,76 грн
в 481 аптеці
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Зірка
Зірка
Бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Дансон-БГ ЕООД
від 56,88 грн
в 365 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 180,04 грн
в 354 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 129,99 грн
в 343 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 220,00 грн
в 284 аптеках
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Протаргол Бебі®
Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від 139,40 грн
в 283 аптеках
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