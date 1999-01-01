Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X08

Фраміцетин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A XІнші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X08Фраміцетин
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Ізофра
Ізофра
Спрей назальний, розчин 8000 мо/мл флакон з розпилювачем 15 мл у картонній коробці №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
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