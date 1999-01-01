Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X30

Комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A XІнші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X30Комбінації
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Піновіт®
Піновіт®
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Фармак
від 85,07 грн
в 920 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від 458,82 грн
в 753 аптеках
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Бороментол
Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернопільська ФФ
від 32,20 грн
в 576 аптеках
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Хеверт® Синусітіс
Хеверт® Синусітіс
Таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
від 274,76 грн
в 481 аптеці
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Зірка
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Бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Дансон-БГ ЕООД
від 56,88 грн
в 365 аптеках
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Бальзам баночка 4 г №1
Дансон-БГ ЕООД
від 53,60 грн
в 2 аптеках інших міст
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Бальзам рідкий для зовнішнього застосування флакон 5 мл №1
Дансон-БГ ЕООД
Немає в наявності
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