Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X30
Комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A X
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X30
Комбінації
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Піновіт®
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Фармак
від
85,07
грн
в 920 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від
458,82
грн
в 753 аптеках
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Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернопільська ФФ
від
32,20
грн
в 576 аптеках
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Хеверт® Синусітіс
Таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
від
274,76
грн
в 481 аптеці
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Бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Дансон-БГ ЕООД
від
56,88
грн
в 365 аптеках
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Бальзам баночка 4 г №1
Дансон-БГ ЕООД
від
53,60
грн
в 2 аптеках інших міст
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Бальзам рідкий для зовнішнього застосування флакон 5 мл №1
Дансон-БГ ЕООД
Немає в наявності
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Форма випуску
бальзам
бальзам д/інг.
бальзам рідк. д/зовн. застос.
крап. назал.
мазь
спрей назал.
табл.
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Пакування
баночка 4 г
блістер
розпилювач 20 мл
туба 25 г
туба-карандаш 1.3 г
фл. 5 мл
фл. 10 мл
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Кількість штук в упаковці
1
40
Виробник
Hevert Arzneimittel
Дансон-БГ ЕООД
Тернофарм
Фармак
Хеель
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