Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X06

Мупіроцин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A XІнші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X06Мупіроцин
Сортування: По популярності
Бактробан
Бактробан
Мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 210,51 грн
в 754 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране