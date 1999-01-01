Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X06
Мупіроцин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A X
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X06
Мупіроцин
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Бактробан
Мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
210,51
грн
в 754 аптеках
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