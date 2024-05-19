Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (298119) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 167 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1