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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (298119) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
146,99
Економія: -40,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (4)
121,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
115,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (3)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (3)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
110,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
113,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (1)
126,81 грн