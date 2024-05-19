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Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (434784) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
112,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
119,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (49)
120,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
127,02
Економія: -14,76 грн
112,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
119,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
129,65
Економія: -17,35 грн
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
112,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
112,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
119,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
123,70
Економія: -11,43 грн
112,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
120,40
Економія: -8,10 грн
112,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,40 грн