Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X10
Інші засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A X
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X10
Інші засоби
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Но-Соль® зволожуючий
Краплі назальні 0,65 % флакон 10 мл №1
Фармак
від
42,48
грн
в 892 аптеках
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Делуфен®
Спрей назальний флакон з розпилювачем 20 мл №1
Перріго Україна
від
195,72
грн
в 872 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Спрей назальний 0,65 % флакон 15 мл №1
Фармак
від
86,77
грн
в 762 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Спрей назальний 0,65 % флакон 10 мл №1
Фармак
від
54,88
грн
в 738 аптеках
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Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл №1
Исток-Плюс
від
80,33
грн
в 684 аптеках
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Протаргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від
91,00
грн
в 604 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА "НО-СОЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ"
Краплі 10 мл №1
Фармак
від
48,77
грн
в 596 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від
86,44
грн
в 518 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та назальним розпилювачем №1
від
89,46
грн
в 508 аптеках
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Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
180,04
грн
в 354 аптеках
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Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
129,99
грн
в 343 аптеках
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Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
220,00
грн
в 284 аптеках
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Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від
139,40
грн
в 283 аптеках
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Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
143,30
грн
в 174 аптеках
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Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
174,70
грн
в 99 аптеках
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Аквамакс
Краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
44,60
грн
в 54 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з розчинником в контейнері однодозовому 10 мл №1
Исток-Плюс
від
86,21
грн
в 23 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон, з розчинником в контейнері однодозового 10 мл з назальним розпилювачем №1
Исток-Плюс
від
98,66
грн
в 17 аптеках
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Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
58,70
грн
в 14 аптеках
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Аргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-крапельницею 10 мл тм профі фарм №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
крап.
крап. вушн./назал.
крап. назал.
крап. назал., р-н
ліофіл. пор. д/інтраназ. заст.
пор д/р-ну д/інтраназ. застос.
спрей назал.
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Дозування
0.1 г
0.2 г
0.05 г
0.65 %
2 %
6.5 мг/мл
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Пакування
10 мл
балон з клапаном-пакетом 50 мл
балон з клапаном-пакетом 100 мл
балон з клапаном-пакетом 150 мл
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 30 мл
фл. 44 мл
фл. з клапаном-насосом 20 мл
фл. з клапаном-насосом 50 мл
фл. з клапаном-насосом 100 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 20 мл
фл. з кришкою-піпеткою 10 мл
фл. з розпилювачем 20 мл
фл. з розч конт. однодоз 10мл
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Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Bayer Consumer Care
Egis
Байєр Консьюмер Кер
Исток-Плюс
Корпорація Здоров'я
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Нико"
Опелла Хелскеа Україна
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Фармак
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