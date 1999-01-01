Київ
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X10

Інші засоби

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A XІнші засоби для лікування захворювань порожнини носа
R01A X10Інші засоби
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Но-Соль® зволожуючий
Но-Соль® зволожуючий
Краплі назальні 0,65 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 42,48 грн
в 892 аптеках
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Делуфен®
Делуфен®
Спрей назальний флакон з розпилювачем 20 мл №1
Перріго Україна
від 195,72 грн
в 872 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Но-Соль® зволожуючий
Спрей назальний 0,65 % флакон 15 мл №1
Фармак
від 86,77 грн
в 762 аптеках
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Но-Соль® зволожуючий
Но-Соль® зволожуючий
Спрей назальний 0,65 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 54,88 грн
в 738 аптеках
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Протаргол Бебі®
Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл №1
Исток-Плюс
від 80,33 грн
в 684 аптеках
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Протаргол
Протаргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від 91,00 грн
в 604 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА "НО-СОЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ"
ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА "НО-СОЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ"
Краплі 10 мл №1
Фармак
від 48,77 грн
в 596 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від 86,44 грн
в 518 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та назальним розпилювачем №1
від 89,46 грн
в 508 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 180,04 грн
в 354 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 129,99 грн
в 343 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 220,00 грн
в 284 аптеках
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Протаргол Бебі®
Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від 139,40 грн
в 283 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 143,30 грн
в 174 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 174,70 грн
в 99 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 44,60 грн
в 54 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з розчинником в контейнері однодозовому 10 мл №1
Исток-Плюс
від 86,21 грн
в 23 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон, з розчинником в контейнері однодозового 10 мл з назальним розпилювачем №1
Исток-Плюс
від 98,66 грн
в 17 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 58,70 грн
в 14 аптеках
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Аргол
Аргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-крапельницею 10 мл тм профі фарм №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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