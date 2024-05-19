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Бактробан™ мазь назальна 2 % туба 3 г, №1 - Київ (20220) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
334,00
Економія: -135,00 грн
199,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
207,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
235,53
Економія: -27,47 грн
208,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
235,53
Економія: -27,47 грн
208,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
235,39
Економія: -27,46 грн
207,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
236,20 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
229,57 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (1)
236,26
Економія: -27,56 грн
208,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (1)
235,39
Економія: -27,46 грн
207,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (1)
229,57 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
236,80
Економія: -27,62 грн
209,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, наб. Русанівська, 8
Всього: упаковка (2)
317,40
Економія: -118,40 грн
199,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
236,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
284,07
Економія: -33,14 грн
250,93 грн