Бактробан™ мазь назальна 2 % туба 3 г, №1 - Київ (20220) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 94 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
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Київ, вул. Лаврська, 8
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
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Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, наб. Русанівська, 8
Мед-сервіс
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Фармація
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А