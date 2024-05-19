Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Київ (407963) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (9), ампула (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4