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Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Київ (407963) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
737,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), ампула (5)
751,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
728,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
737,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
717,10
Економія: -150,16 грн
566,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), ампула (9)
836,49
Економія: -107,26 грн
729,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), ампула (5)
711,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
675,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
1081,50
Економія: -385,80 грн
695,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
951,30
Економія: -204,35 грн
746,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
804,40
Економія: -88,55 грн
715,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
681,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1), ампула (1)
843,73
Економія: -112,22 грн
731,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
737,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
819,99
Економія: -124,48 грн
695,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: ампула (9)
626,32 грн