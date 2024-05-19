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Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №30 - Київ (808836) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
645,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27), блістер (1)
614,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
638,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
795,00
Економія: -168,49 грн
626,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
615,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
628,71
Економія: -40,31 грн
588,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
603,44
Економія: -17,69 грн
585,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
613,75
Економія: -28,00 грн
585,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
638,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн