Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A A
Барбітурати та їх похідні
N03A B
Похідні гідантоїну
N03A E
Похідні бензодіазепіну
N03A F
Похідні карбоксаміду
N03A G
Похідні жирних кислот
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
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Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від
255,24
грн
в 814 аптеках
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Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від
129,51
грн
в 812 аптеках
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Карбамазепін-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
104,43
грн
в 794 аптеках
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Вальпроком 300 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №100
Асіно
від
561,00
грн
в 781 аптеці
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Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від
509,34
грн
в 763 аптеках
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Депакін Хроно® 500 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг контейнер №30
Санофі-Авентіс Україна
від
496,64
грн
в 740 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
441,46
грн
в 731 аптеці
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Фінлепсин®
Таблетки 200 мг №50
Тева Україна
від
696,95
грн
в 728 аптеках
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Фінлепсин® 200 ретард
Таблетки пролонгованої дії 200 мг блістер №50
Тева Україна
від
788,55
грн
в 725 аптеках
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Фінлепсин® 400 ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №50
Тева Україна
від
977,00
грн
в 714 аптеках
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Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від
1114,67
грн
в 710 аптеках
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Ламотрин 25
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
63,00
грн
в 705 аптеках
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Депакін Хроно® 300 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №100
Санофі-Авентіс Україна
від
1101,00
грн
в 686 аптеках
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Топіромакс 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
281,63
грн
в 672 аптеках
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Депакін®
Сироп флакон 150 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
від
131,93
грн
в 656 аптеках
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Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №60
Асіно Україна
від
229,50
грн
в 644 аптеках
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Оксапін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Гледфарм
від
272,19
грн
в 624 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від
1137,74
грн
в 602 аптеках
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Бензонал ІС®
Таблетки 100 мг блістер №50
ІнтерХім
від
171,95
грн
в 586 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №60
Асіно
від
781,80
грн
в 579 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
капс.
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 мг
1 мг
2 мг
5 мг
25 мг
50 мг
100 мг
100 мг/5 мл
100 мг/мл
117 мг
150 мг
200 мг
200 мг/5 мл
250 мг
300 мг
400 мг
500 мг
600 мг
750 мг
800 мг
1000 мг
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Пакування
амп. 5 мл
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
саше
стрип
фл.
фл. 5 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. 300 мл
фл. зі шприц-дозатором 200 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Acino Pharma
Aspiro Pharma Limited
Dexcel Pharma Technologies LTD
G.L. Pharma
Grindeks
Orion Corporation
Sandoz
Stada
TEMAPHARM
ІнтерХім
Алкалоїд
Астрафарм
Асіно
Асіно Україна
БАУШ ХЕЛС ООО
Бауш Хелс
Біосайнс
Г.Л. Фарма
Г.Л. Фарма ГмбХ
Гетеро Лабс
ГлаксоСмітКляйн
Гледфарм
Д-р. Редді'с
Дарниця ФФ
Джонсон і Джонсон Україна
Джубілант Дженерікс
Здоров'я ФК
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Фарм
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Ривофарм
САН
Санофи-Авентис Украина
Санофі-Авентіс Україна
Стада
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Торрент
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
ЮСБ Фарма Сектор
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