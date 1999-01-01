Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A

ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
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Ламотрин 100
Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від 255,24 грн
в 814 аптеках
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Ламотрин 50
Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від 129,51 грн
в 812 аптеках
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Карбамазепін-Дарниця
Карбамазепін-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 104,43 грн
в 794 аптеках
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Вальпроком 300 Хроно
Вальпроком 300 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №100
Асіно
від 561,00 грн
в 781 аптеці
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Ламотрин 100
Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від 509,34 грн
в 763 аптеках
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Депакін Хроно® 500 мг
Депакін Хроно® 500 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг контейнер №30
Санофі-Авентіс Україна
від 496,64 грн
в 740 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 441,46 грн
в 731 аптеці
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Фінлепсин®
Фінлепсин®
Таблетки 200 мг №50
Тева Україна
від 696,95 грн
в 728 аптеках
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Фінлепсин® 200 ретард
Фінлепсин® 200 ретард
Таблетки пролонгованої дії 200 мг блістер №50
Тева Україна
від 788,55 грн
в 725 аптеках
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Фінлепсин® 400 ретард
Фінлепсин® 400 ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №50
Тева Україна
від 977,00 грн
в 714 аптеках
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Левіцитам 500
Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від 1114,67 грн
в 710 аптеках
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Ламотрин 25
Ламотрин 25
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 63,00 грн
в 705 аптеках
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Депакін Хроно® 300 мг
Депакін Хроно® 300 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №100
Санофі-Авентіс Україна
від 1101,00 грн
в 686 аптеках
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Топіромакс 25
Топіромакс 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 281,63 грн
в 672 аптеках
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Депакін®
Депакін®
Сироп флакон 150 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
від 131,93 грн
в 656 аптеках
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Ламотрин 50
Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №60
Асіно Україна
від 229,50 грн
в 644 аптеках
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Оксапін®
Оксапін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Гледфарм
від 272,19 грн
в 624 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від 1137,74 грн
в 602 аптеках
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Бензонал ІС®
Бензонал ІС®
Таблетки 100 мг блістер №50
ІнтерХім
від 171,95 грн
в 586 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №60
Асіно
від 781,80 грн
в 579 аптеках
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