Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A A
Барбітурати та їх похідні
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A A
Барбітурати та їх похідні
N03A A02
Фенобарбітал
N03A A05**
Бензобарбітал
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Бензонал ІС®
Таблетки 100 мг блістер №50
ІнтерХім
від
171,95
грн
в 586 аптеках
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Бензонал ІС®
Таблетки 50 мг блістер №30
ІнтерХім
від
39,69
грн
в 108 аптеках
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Фенобарбітал-ЗН
Таблетки 100 мг блістер пачка №50
Здоров'я ФК
від
92,01
грн
в 3 аптеках інших міст
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Фенобарбітал ІС
Таблетки 100 мг блістер №50
ІнтерХім
від
79,60
грн
в 1 аптеці
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Фенобарбітал ІС
Таблетки 5 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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Фенобарбітал ІС
Таблетки 50 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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Фенобарбітал-ЗН
Таблетки 50 мг блістер коробка №50
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Дозування
5 мг
50 мг
100 мг
Кількість штук в упаковці
30
50
Виробник
ІнтерХім
Здоров'я ФК
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