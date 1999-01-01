Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A B
Похідні гідантоїну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A B
Похідні гідантоїну
N03A B02
Фенітоїн
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Дифенін®
Таблетки 117 мг блістер в пачці №60
Київський вітамінний завод
від
86,87
грн
в 439 аптеках
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Дифенін®
Таблетки 117 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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