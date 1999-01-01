Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A G

Похідні жирних кислот

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A GПохідні жирних кислот
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Вальпроком 300 Хроно
Вальпроком 300 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №100
Асіно
від 561,00 грн
в 781 аптеці
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Депакін Хроно® 500 мг
Депакін Хроно® 500 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг контейнер №30
Санофі-Авентіс Україна
від 496,64 грн
в 740 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 441,46 грн
в 731 аптеці
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Депакін Хроно® 300 мг
Депакін Хроно® 300 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №100
Санофі-Авентіс Україна
від 1101,00 грн
в 686 аптеках
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Депакін®
Депакін®
Сироп флакон 150 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
від 131,93 грн
в 656 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №60
Асіно
від 781,80 грн
в 579 аптеках
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Депакін® Ентерік 300
Депакін® Ентерік 300
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 300 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від 415,94 грн
в 362 аптеках
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Сабрил
Сабрил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від 2142,21 грн
в 319 аптеках
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Сабрил
Сабрил
Гранули для орального розчину 500 мг саше №50
Санофі-Авентіс Україна
від 1355,00 грн
в 305 аптеках
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Вальпроком 300 Хроно
Вальпроком 300 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 174,75 грн
в 299 аптеках
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Конвулекс
Конвулекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Г.Л. Фарма
від 1929,60 грн
в 294 аптеках
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Вінітел®
Вінітел®
Сироп 200 мг/5 мл флакон 200 мл з шприцом-дозатором 5 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 132,41 грн
в 259 аптеках
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Вальпроат Оріон
Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №30
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Вальпроат Оріон
Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Вальпроат Оріон
Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Вальпроат Оріон
Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №30
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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