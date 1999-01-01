Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A G
Похідні жирних кислот
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A G
Похідні жирних кислот
N03A G01
Кислота вальпроєва
N03A G04
Вігабатрин
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Вальпроком 300 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №100
Асіно
від
561,00
грн
в 781 аптеці
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Депакін Хроно® 500 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг контейнер №30
Санофі-Авентіс Україна
від
496,64
грн
в 740 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
441,46
грн
в 731 аптеці
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Депакін Хроно® 300 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №100
Санофі-Авентіс Україна
від
1101,00
грн
в 686 аптеках
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Депакін®
Сироп флакон 150 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
від
131,93
грн
в 656 аптеках
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Вальпроком 500 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №60
Асіно
від
781,80
грн
в 579 аптеках
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Депакін® Ентерік 300
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 300 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від
415,94
грн
в 362 аптеках
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Сабрил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від
2142,21
грн
в 319 аптеках
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Сабрил
Гранули для орального розчину 500 мг саше №50
Санофі-Авентіс Україна
від
1355,00
грн
в 305 аптеках
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Вальпроком 300 Хроно
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
174,75
грн
в 299 аптеках
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Конвулекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Г.Л. Фарма
від
1929,60
грн
в 294 аптеках
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Вінітел®
Сироп 200 мг/5 мл флакон 200 мл з шприцом-дозатором 5 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
132,41
грн
в 259 аптеках
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Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №30
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Вальпроат Оріон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №30
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
р-н д/ін.
сироп
табл.
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
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Виробник
Orion Corporation
Асіно
Г.Л. Фарма ГмбХ
Кусум
САН
Санофі-Авентіс Україна
Тева Украина
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