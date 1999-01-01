Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X

Інші протиепілептичні засоби

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A XІнші протиепілептичні засоби
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Ламотрин 100
Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від 255,24 грн
в 814 аптеках
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Ламотрин 50
Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від 129,51 грн
в 812 аптеках
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Ламотрин 100
Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від 509,34 грн
в 763 аптеках
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Левіцитам 500
Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від 1114,67 грн
в 710 аптеках
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Ламотрин 25
Ламотрин 25
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 63,00 грн
в 705 аптеках
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Топіромакс 25
Топіромакс 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 281,63 грн
в 672 аптеках
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Ламотрин 50
Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №60
Асіно Україна
від 229,50 грн
в 644 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від 1137,74 грн
в 602 аптеках
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Левіцитам 250
Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від 627,47 грн
в 575 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від 572,46 грн
в 533 аптеках
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Топіромакс 100
Топіромакс 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від 554,08 грн
в 493 аптеках
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Епілептал®
Епілептал®
Таблетки 100 мг блістер №30
Фармак
від 120,70 грн
в 479 аптеках
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Десейз®
Десейз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 183,74 грн
в 474 аптеках
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Ламіктал
Ламіктал
Таблетки 25 мг блістер із системою захисту від дітей №30
ГлаксоСмітКляйн
від 246,90 грн
в 435 аптеках
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Ламіктал
Ламіктал
Таблетки 50 мг блістер із системою захисту від дітей №30
ГлаксоСмітКляйн
від 398,68 грн
в 429 аптеках
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Левіцитам 250
Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Асіно Україна
від 310,74 грн
в 420 аптеках
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Ламіктал
Ламіктал
Таблетки 100 мг блістер із системою захисту від дітей №30
ГлаксоСмітКляйн
від 641,50 грн
в 418 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
від 1137,74 грн
в 418 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 300 мл з мірним шприцем №1
ЮСБ Фарма Сектор
від 1176,47 грн
в 403 аптеках
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Ламотрин®
Ламотрин®
Таблетки, що диспергуються 50 мг блістер в пачці №30
Асіно Україна
від 225,62 грн
в 389 аптеках
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