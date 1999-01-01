Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
N03A X09
Ламотриджин
N03A X11
Топірамат
N03A X14
Леветирацетам
N03A X15
Зонісамід
N03A X18
Лакозамід
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Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від
255,24
грн
в 814 аптеках
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Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №30
Асіно Україна
від
129,51
грн
в 812 аптеках
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Ламотрин 100
Таблетки 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від
509,34
грн
в 763 аптеках
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Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від
1114,67
грн
в 710 аптеках
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Ламотрин 25
Таблетки 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
63,00
грн
в 705 аптеках
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Топіромакс 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
281,63
грн
в 672 аптеках
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Ламотрин 50
Таблетки 50 мг блістер №60
Асіно Україна
від
229,50
грн
в 644 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від
1137,74
грн
в 602 аптеках
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Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від
627,47
грн
в 575 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від
572,46
грн
в 533 аптеках
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Топіромакс 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від
554,08
грн
в 493 аптеках
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Епілептал®
Таблетки 100 мг блістер №30
Фармак
від
120,70
грн
в 479 аптеках
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Десейз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
183,74
грн
в 474 аптеках
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Ламіктал
Таблетки 25 мг блістер із системою захисту від дітей №30
ГлаксоСмітКляйн
від
246,90
грн
в 435 аптеках
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Ламіктал
Таблетки 50 мг блістер із системою захисту від дітей №30
ГлаксоСмітКляйн
від
398,68
грн
в 429 аптеках
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Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Асіно Україна
від
310,74
грн
в 420 аптеках
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Ламіктал
Таблетки 100 мг блістер із системою захисту від дітей №30
ГлаксоСмітКляйн
від
641,50
грн
в 418 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
від
1137,74
грн
в 418 аптеках
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Кеппра®
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 300 мл з мірним шприцем №1
ЮСБ Фарма Сектор
від
1176,47
грн
в 403 аптеках
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Ламотрин®
Таблетки, що диспергуються 50 мг блістер в пачці №30
Асіно Україна
від
225,62
грн
в 389 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
р-н орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
5 мг
25 мг
50 мг
100 мг
100 мг/мл
150 мг
200 мг
250 мг
500 мг
750 мг
1000 мг
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Пакування
блістер
фл.
фл. 5 мл
фл. 300 мл
фл. зі шприц-дозатором 200 мл
Кількість штук в упаковці
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10
14
28
30
50
56
60
100
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Виробник
Aspiro Pharma Limited
Dexcel Pharma Technologies LTD
G.L. Pharma
Grindeks
Sandoz
TEMAPHARM
Алкалоїд
Асіно
Асіно Україна
Біосайнс
Гетеро Лабс
ГлаксоСмітКляйн
Гледфарм
Д-р. Редді'с
Дарниця ФФ
Джонсон і Джонсон Україна
Джубілант Дженерікс
Корпорація Здоров'я
Кусум Фарм
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Ривофарм
САН
Санофи-Авентис Украина
Стада
Тева
Тева Украина
Торрент
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
ЮСБ Фарма Сектор
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