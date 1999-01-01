Принципами лікування пацієнтів з епілепсією є точна діагностика у поєднанні з навчанням хворих, рекомендаціями щодо способу життя та медикаментозною терапією. На цей час існує велика кількість препаратів, які призначають при епілепсії, також усе частіше застосовують нові протиепілептичні лікарські засоби.

Класифікація препаратів, які застосовуються при епілепсії

При діагностованій епілепсії пацієнт повинен отримати у лікаря рецепт, у якому зазначено назву таблеток від епілепсії, дозу діючої речовини та кратність прийому на добу, а також період часу, протягом якого приймається цей препарат. Існує кілька груп лікарських засобів у формі капсул, крапель або оральних суспензій, концентрату для р-ну для інфузій, р-ну для інфузій, таблеток від епілепсії.

Список препаратів, які застосовують при епілепсії:

барбітурати та їх похідні (фенобарбітал, бензобарбітал);

похідні гідантоїну (фенітоїн);

похідні бензодіазепіну (клоназепам);

похідні карбоксаміду (карбамазепін, окскарбазепін, еслікарбазепін);

похідні жирних кислот (вальпроєва кислота);

інші протиепілептичні засоби (ламотриджин, топірамат, габапентин, леветирацетам, зонісамід, прегабалін, лакосамід).

Показання до призначення протиепілептичних лікарських засобів (Компендіум):

фенобарбітал (у формі таблеток, капсул, крапель оральних) - при нічних проявах епілепсії, епілептичній енцефалопатії, появі ознак збудження;

фенобарбітал, вальпроєва кислота - при епілепсії (парціальних та генералізованих тонічно-клонічних судомах);

бензобарбітал (у формі таблеток) - при різних формах епілепсії, у тому числі з фокальними та джексонівськими судомами, безсудомних нападах (у поєднанні з іншими протиепілептичними препаратами);

фенітоїн (у формі таблеток) - при епілепсії (великих судомних нападах), епілептичному статусі з тоніко-клонічними нападами;

клоназепам (у формі таблеток) - при епілепсії, синдромі пароксизмального страху, фобіях (за винятком пацієнтів віком до 18 років), стані психомоторного збудження на тлі реактивних психозів;

карбамазепін (у формі таблеток, оральної суспензії) - при психомоторній епілепсії (великих і малих нападах, комбінаціях великих нападів з психомоторними проявами, локальних формах епілепсії); первинно- та вторинногенералізованих формах нападів з тоніко-клонічним компонентом. Карбамазепін призначають як ад'ювантну терапію поєднано з іншими препаратами, що застосовуються при генералізованих формах судом;

вальпроєва кислота (у формі таблеток, р-ну для ін'єкцій) - при синдромі Леннокса - Гасто, судомах, розладах поведінки внаслідок епілепсії;

габапентин (у формі капсул) - як додаткова терапія при лікуванні дорослих та дітей віком до 6 років з епілепсією з або без вторинних генералізацій; як монотерапія у дорослих та дітей віком від 12 років з епілепсією;

леветирацетам (у формі таблеток, р-ну орального, концентрату для р-ну для інфузій) - як монотерапія при парціальних нападах з вторинною генералізацією у дорослих та дітей віком від 16 років, у яких вперше діагностовано епілепсію; у складі комплексної терапії при парціальних нападах з вторинною генералізацією або без неї у дорослих та дітей віком до 4 років; при міоклонічних судомах, первинно генералізованих тоніко-клонічних судомах у дорослих та дітей віком від 12 років з ювенільною міоклонічною епілепсією;

прегабалін (у формі капсул) - при парціальних нападах із вторинною генералізацією або без неї на тлі епілепсії;

лакосамід (у формі таблеток) - при парціальних судомах з або без вторинної генералізації на фоні епілепсії.

Препарати третього покоління, які застосовують при епілепсії

Лікарські засоби, які призначають при епілепсії, що були синтезовані після 2000 р., відомі як протиепілептичні препарати третього покоління. Для цих лікарських засобів характерний інший механізм дії, менша кількість побічних ефектів та взаємодій з іншими ліками.

До протиепілептичних препаратів третього покоління відносять (Jorge Vidaurre et al., 2019):

ламотриджин (у формі таблеток) - застосовують при епілепсії, тоніко-клонічних судомах, малих епілептичних нападах, біполярних розладах у дорослих;

топірамат (у формі таблеток, капсул) - показаний у якості монотерапії при вперше діагностованій епілепсії або під час переходу на монотерапію; парціальних або генералізованих тоніко-клонічних нападах, для профілактики нападів мігрені у дорослих;

ламотриджин, топірамат - призначають при синдромі Леннокса - Гасто;

зонісамід (у формі капсул), еслікарбазепін (у формі таблеток) - показані як монотерапія при вперше діагностованій епілепсії, у якості додаткової терапії у дорослих та дітей віком від 6 років з парціальними епілептичними нападами з вторинною генералізацією або без неї;

оскарбазепін (у формі таблеток) - рекомендований при парціальних нападах з або без вторинної генералізації тоніко-клонічних судом у дорослих та дітей віком від 6 років з епілепсією.

Вищеперелічені протиепілептичні препарати мають кращу переносимість з менш вираженими побічними ефектами, з меншою кількістю взаємодій з іншими ліками та покращеними фармакокінетичними характеристиками порівняно з іншими лікарськими засобами, що застосовуються при епілепсії (de Biase S. et al., 2019).

Протипоказання до прийому протиепілептичних препаратів

Лікарські засоби, що призначаються при епілепсії, протипоказані (Компендіум):