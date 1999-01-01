Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A E
Похідні бензодіазепіну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A E
Похідні бензодіазепіну
N03A E01
Клоназепам
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Клоназепам ІС
Таблетки 2 мг блістер №30
ІнтерХім
від
250,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Клоназепам ІС
Таблетки 0,5 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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Клоназепам ІС
Таблетки 1 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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