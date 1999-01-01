Київ
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A E

Похідні бензодіазепіну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A EПохідні бензодіазепіну
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Клоназепам ІС
Клоназепам ІС
Таблетки 2 мг блістер №30
ІнтерХім
від 250,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Клоназепам ІС
Клоназепам ІС
Таблетки 0,5 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
Клоназепам ІС
Клоназепам ІС
Таблетки 1 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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