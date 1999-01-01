Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B11

Валацикловір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A BНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B11Валацикловір
Сортування: По популярності
Валавір®
Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
Фармак
від 893,18 грн
в 903 аптеках
Знайти в аптеках
Вальтрекс
Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 979,90 грн
в 875 аптеках
Знайти в аптеках
Вальтрекс
Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 347,01 грн
в 819 аптеках
Знайти в аптеках
Валавір®
Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Фармак
від 275,61 грн
в 762 аптеках
Знайти в аптеках
Вальтровір
Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від 194,90 грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Вальтровір
Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
Корпорація Артеріум
від 649,40 грн
в 450 аптеках
Знайти в аптеках
Валацикловір-Гетеро
Валацикловір-Гетеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 314,40 грн
в 363 аптеках
Знайти в аптеках
Валцик
Валцик
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг флакон №42
Фармасайнс
від 1168,22 грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
Валцик
Валцик
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Фармасайнс
від 307,82 грн
в 19 аптеках
Знайти в аптеках
Валацикловір-Гетеро
Валацикловір-Гетеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Гетеро Лабс
від 119,78 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Герпациквір
Герпациквір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №8
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Герпациквір
Герпациквір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №21
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Герпевал 500
Герпевал 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Фітофарм
Немає в наявності
Герпевал 500
Герпевал 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Фітофарм
Немає в наявності
Герпевал 500
Герпевал 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №40
Фітофарм
Немає в наявності
Увіромед
Увіромед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №42
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране