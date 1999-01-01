Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B11
Валацикловір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B11
Валацикловір
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Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
Фармак
від
893,18
грн
в 903 аптеках
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Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
979,90
грн
в 875 аптеках
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Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
347,01
грн
в 819 аптеках
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Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Фармак
від
275,61
грн
в 762 аптеках
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Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від
194,90
грн
в 480 аптеках
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Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
Корпорація Артеріум
від
649,40
грн
в 450 аптеках
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Валацикловір-Гетеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від
314,40
грн
в 363 аптеках
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Валцик
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг флакон №42
Фармасайнс
від
1168,22
грн
в 312 аптеках
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Валцик
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Фармасайнс
від
307,82
грн
в 19 аптеках
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Валацикловір-Гетеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Гетеро Лабс
від
119,78
грн
в 6 аптеках
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Герпациквір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №8
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Герпациквір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №21
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Герпевал 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Фітофарм
Немає в наявності
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Герпевал 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Фітофарм
Немає в наявності
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Герпевал 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №40
Фітофарм
Немає в наявності
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Увіромед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №42
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
500 мг
1000 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
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20
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30
40
42
50
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Organosyn Life Sciences
Гетеро Лабс
Глаксо Веллком
Корпорація Артеріум
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
Фитофарм
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