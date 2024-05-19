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Ацикловір-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Київ (62203) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1043 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
124,63
Економія: -18,70 грн
105,93 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
93,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
99,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
99,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
93,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (37), контурна чарункова упаковка (1)
98,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
124,63
Економія: -18,70 грн
105,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
124,60
Економія: -14,51 грн
110,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
93,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (11)
97,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
110,09 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
121,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
127,85
Економія: -35,73 грн
92,12 грн