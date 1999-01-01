Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B18

Молнупіравір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A BНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B18Молнупіравір
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Лагевріо
Лагевріо
Капсули 200 мг пляшка №40
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 5037,50 грн
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