Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B01
Ацикловір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B01
Ацикловір
Сортування:
По популярності
Фільтр
Герпевір®
Таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
86,90
грн
в 928 аптеках
Знайти в аптеках
Герпевір®
Таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
84,83
грн
в 928 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір 400 Стада®
Таблетки 400 мг блістер №35
Стада
від
412,55
грн
в 819 аптеках
Знайти в аптеках
Зовіракс
Таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
235,54
грн
в 754 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір 800 Стада®
Таблетки 800 мг блістер №35
Стада
від
597,80
грн
в 690 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір-Фармак
Таблетки 200 мг №20
Фармак
від
98,56
грн
в 656 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпстер®
Таблетки 400 мг блістер №20
Фармак
від
196,72
грн
в 644 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір 200 Стада®
Таблетки 200 мг блістер №25
Стада
від
176,24
грн
в 573 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпстер®
Таблетки 200 мг блістер №20
Фармак
від
121,00
грн
в 541 аптеці
Знайти в аптеках
Ацикловір-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
104,34
грн
в 502 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір-Астрафарм
Таблетки 200 мг блістер №20
Астрафарм
від
87,83
грн
в 500 аптеках
Знайти в аптеках
Ацик®
Таблетки 400 мг №35
Sandoz
від
611,17
грн
в 431 аптеці
Знайти в аптеках
Ліпстер®
Таблетки 800 мг блістер №20
Фармак
від
239,95
грн
в 414 аптеках
Знайти в аптеках
Ацик®
Таблетки 200 мг №25
Sandoz
від
291,16
грн
в 380 аптеках
Знайти в аптеках
Гевіран
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
від
939,36
грн
в 377 аптеках
Знайти в аптеках
Герпевір®
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон в пачці №10
Корпорація Артеріум
від
774,90
грн
в 365 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір
Таблетки 0,2 г блістер в пачці №20
Лекхім-Харків
від
94,80
грн
в 342 аптеках
Знайти в аптеках
Гевіран
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
від
559,52
грн
в 328 аптеках
Знайти в аптеках
Віролекс
Порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
від
1093,50
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Зовіракс
Ліофілізат для розчину для інфузій 250 мг флакон №5
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. розч.
Показати всі
Дозування
0.2 г
200 мг
250 мг
400 мг
800 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
Кількість штук в упаковці
5
10
20
25
30
35
Показати всі
Виробник
American Norton Corporation
Sandoz
Астрафарм
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дарниця ФФ
КРКА
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
Медокемі Лтд
Польфарма
Стада
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню