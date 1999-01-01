Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B01

Ацикловір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A BНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B01Ацикловір
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Герпевір®
Герпевір®
Таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 86,90 грн
в 928 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 84,83 грн
в 928 аптеках
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Ацикловір 400 Стада®
Ацикловір 400 Стада®
Таблетки 400 мг блістер №35
Стада
від 412,55 грн
в 819 аптеках
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Зовіракс
Зовіракс
Таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 235,54 грн
в 754 аптеках
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Ацикловір 800 Стада®
Ацикловір 800 Стада®
Таблетки 800 мг блістер №35
Стада
від 597,80 грн
в 690 аптеках
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Ацикловір-Фармак
Ацикловір-Фармак
Таблетки 200 мг №20
Фармак
від 98,56 грн
в 656 аптеках
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Ліпстер®
Ліпстер®
Таблетки 400 мг блістер №20
Фармак
від 196,72 грн
в 644 аптеках
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Ацикловір 200 Стада®
Ацикловір 200 Стада®
Таблетки 200 мг блістер №25
Стада
від 176,24 грн
в 573 аптеках
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Ліпстер®
Ліпстер®
Таблетки 200 мг блістер №20
Фармак
від 121,00 грн
в 541 аптеці
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Ацикловір-Дарниця
Ацикловір-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 104,34 грн
в 502 аптеках
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Ацикловір-Астрафарм
Ацикловір-Астрафарм
Таблетки 200 мг блістер №20
Астрафарм
від 87,83 грн
в 500 аптеках
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Ацик®
Ацик®
Таблетки 400 мг №35
Sandoz
від 611,17 грн
в 431 аптеці
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Ліпстер®
Ліпстер®
Таблетки 800 мг блістер №20
Фармак
від 239,95 грн
в 414 аптеках
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Ацик®
Ацик®
Таблетки 200 мг №25
Sandoz
від 291,16 грн
в 380 аптеках
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Гевіран
Гевіран
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
від 939,36 грн
в 377 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон в пачці №10
Корпорація Артеріум
від 774,90 грн
в 365 аптеках
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Ацикловір
Ацикловір
Таблетки 0,2 г блістер в пачці №20
Лекхім-Харків
від 94,80 грн
в 342 аптеках
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Гевіран
Гевіран
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
від 559,52 грн
в 328 аптеках
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Віролекс
Віролекс
Порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
від 1093,50 грн
в 284 аптеках
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Зовіракс
Зовіракс
Ліофілізат для розчину для інфузій 250 мг флакон №5
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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