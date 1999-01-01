Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B09

Фамцикловір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A BНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B09Фамцикловір
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Віростат®
Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від 883,74 грн
в 530 аптеках
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Віростат®
Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від 556,91 грн
в 445 аптеках
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Віракса
Віракса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Фармак
від 885,81 грн
в 434 аптеках
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Віракса
Віракса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №21
Фармак
від 816,90 грн
в 207 аптеках
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Фамвір®
Фамвір®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг №21
Сандоз
Немає в наявності
Фамвір®
Фамвір®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
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