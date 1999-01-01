Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B09
Фамцикловір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B09
Фамцикловір
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Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від
883,74
грн
в 530 аптеках
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Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від
556,91
грн
в 445 аптеках
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Віракса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Фармак
від
885,81
грн
в 434 аптеках
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Віракса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №21
Фармак
від
816,90
грн
в 207 аптеках
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Фамвір®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг №21
Сандоз
Немає в наявності
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Фамвір®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
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Дозування
250 мг
500 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
14
21
Виробник
Atnas Pharma UK Lіmіted
Київський вітамінний завод
Фармак
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