Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B14
Валганцикловір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B14
Валганцикловір
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Ганцил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №60
Гетеро Лабс
від
22173,58
грн
в 1 аптеці
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Ганцил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
від
22285,80
грн
в 1 аптеці
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Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №2
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №10
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №50
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Вальцит®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг пляшка №60
Рош Україна
Немає в наявності
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Пакування
блістер
контейнер
пляшка
Кількість штук в упаковці
2
10
50
60
Виробник
M. Biotech Ltd.
Гетеро Лабс
Панацея Біотек
Рош Україна
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