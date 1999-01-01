Київ
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B14

Валганцикловір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A BНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B14Валганцикловір
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Ганцил
Ганцил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №60
Гетеро Лабс
від 22173,58 грн
в 1 аптеці
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Ганцил
Ганцил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
від 22285,80 грн
в 1 аптеці
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Вагацит
Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №2
Панацея Біотек
Немає в наявності
Вагацит
Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №10
Панацея Біотек
Немає в наявності
Вагацит
Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №50
Панацея Біотек
Немає в наявності
Вальцит®
Вальцит®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг пляшка №60
Рош Україна
Немає в наявності
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